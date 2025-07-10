О нас

Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с дождливой погодой

Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с дождливой погодой Главное управление государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с дождливой погодой.
Внутренняя политика
10 июля 2025 г. 10:57
Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с дождливой погодой

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с дождливой погодой.

Об этом Report сообщили в ГУ ГДП.

В обращении отмечено, что наблюдаемая в настоящее время в столице и ряде регионов дождливая погода создает трудности для участников дорожного движения.

"В дождливую, моросящую погоду, учитывая скользкое дорожное покрытие, ограниченную видимость, а также критические погодные условия, водителям следует максимально снизить скорость, соблюдать достаточную дистанцию ​​и следить за техническим состоянием транспортных средств. Учитывая повышенный риск аварий в неблагоприятных погодных условиях, дорожная полиция в очередной раз призывает водителей и пешеходов к строгому соблюдению правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DYP yağmurlu hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Другие новости из категории

Население высоко оценивает деятельность президента - ОПРОС
Население высоко оценивает деятельность президента - ОПРОС
10 июля 2025 г. 08:59
В Азербайджане утверждены правила паспортизации недвижимых памятников
В Азербайджане утверждены правила паспортизации недвижимых памятников
9 июля 2025 г. 17:48
Инвестиции предпринимателей в Ханкенди, Агдере и Ходжалы составили около 45,5 млн манатов
Инвестиции предпринимателей в Ханкенди, Агдере и Ходжалы составили около 45,5 млн манатов
9 июля 2025 г. 16:31
Работы по восстановлению ведутся в 16 населенных пунктах Агдеринского и Ходжалинского районов
Работы по восстановлению ведутся в 16 населенных пунктах Агдеринского и Ходжалинского районов
9 июля 2025 г. 14:00
Дашкесан лидирует в Азербайджане по числу разводов
Дашкесан лидирует в Азербайджане по числу разводов
9 июля 2025 г. 13:28
Вчера из Германии реадмиссированы 28 граждан Азербайджана
Вчера из Германии реадмиссированы 28 граждан Азербайджана
9 июля 2025 г. 09:53
Пожар возле Зыхского шоссе в Баку потушен
Пожар возле Зыхского шоссе в Баку потушен
8 июля 2025 г. 18:40
В Азербайджане упрощен процесс размещения акций госкомпаний
В Азербайджане упрощен процесс размещения акций госкомпаний
8 июля 2025 г. 17:27
Утверждены правила разработки, экспертизы, принятия и внесения изменений в технические регламенты
Утверждены правила разработки, экспертизы, принятия и внесения изменений в технические регламенты
8 июля 2025 г. 17:05
Сотрудникам органов дипломатической службы присвоены дипломатические ранги
Сотрудникам органов дипломатической службы присвоены дипломатические ранги
8 июля 2025 г. 16:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi