Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с дождливой погодой

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с дождливой погодой.

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с дождливой погодой.

Об этом Report сообщили в ГУ ГДП.

В обращении отмечено, что наблюдаемая в настоящее время в столице и ряде регионов дождливая погода создает трудности для участников дорожного движения.

"В дождливую, моросящую погоду, учитывая скользкое дорожное покрытие, ограниченную видимость, а также критические погодные условия, водителям следует максимально снизить скорость, соблюдать достаточную дистанцию ​​и следить за техническим состоянием транспортных средств. Учитывая повышенный риск аварий в неблагоприятных погодных условиях, дорожная полиция в очередной раз призывает водителей и пешеходов к строгому соблюдению правил дорожного движения", - говорится в сообщении.