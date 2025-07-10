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Из-за атак ВС РФ в Киеве погибли два человека, 14 человек получили ранения

Из-за атак ВС РФ в Киеве погибли два человека, 14 человек получили ранения В результате массированной атаки ВС РФ на Киев погибли два человека, 14 человек получили ранения.
В регионе
10 июля 2025 г. 11:22
Из-за атак ВС РФ в Киеве погибли два человека, 14 человек получили ранения

В результате массированной атаки ВС РФ на Киев погибли два человека, 14 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Около часа ночи 10 июля вооруженные силы РФ в очередной раз атаковали столицу с применением БПЛА. В результате массированной атаки на Киев погибли две женщины - 68 лет и 22 лет и пострадали еще по меньшей мере 14 человек. В одном из районов сбили БПЛА с CRPA-антенной и камерой", - говорится в сообщении.

Зафиксированы повреждения жилых домов, гражданской инфраструктуры и автомобилей в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах столицы. В частности, многоэтажные жилые дома повреждены в Шевченковском и Подольском районах.

В Деснянском районе пострадало здание больницы ветеринарной медицины, в Дарницком районе произошел пожар в гаражном кооперативе. В Днепровском и Шевченковском районах обломки БПЛА упали на территории школы. Кроме того, в Шевченковском районе поврежден торговый центр и вход на станцию метрополитена - в зданиях выбиты окна.

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