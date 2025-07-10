Амруллаев: В Астаре трудовой договор с каждым третьим преподавателем иностранных языков расторгнут

В Астаре в ходе сертификации был расторгнут трудовой договор с каждым третьим преподавателем иностранных языков.

В Астаре в ходе сертификации был расторгнут трудовой договор с каждым третьим преподавателем иностранных языков.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на мероприятии на тему "Сертификация 2025: Профессиональный учитель - качественное образование".

Он отметил, что всего 12% преподавателей иностранных языков успешно сдали экзамен: "Трудовой договор с 1 657 педагогами расторгнут. В Астаре нам пришлось расстаться с каждым третьим преподавателем иностранных языков. В будущем их заменят новые учителя, и мы уверены, что их результаты будут лучше".