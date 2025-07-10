О нас

Амруллаев: В Астаре трудовой договор с каждым третьим преподавателем иностранных языков расторгнут

Амруллаев: В Астаре трудовой договор с каждым третьим преподавателем иностранных языков расторгнут В Астаре в ходе сертификации был расторгнут трудовой договор с каждым третьим преподавателем иностранных языков.
Наука и образование
10 июля 2025 г. 11:18
Амруллаев: В Астаре трудовой договор с каждым третьим преподавателем иностранных языков расторгнут

В Астаре в ходе сертификации был расторгнут трудовой договор с каждым третьим преподавателем иностранных языков.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на мероприятии на тему "Сертификация 2025: Профессиональный учитель - качественное образование".

Он отметил, что всего 12% преподавателей иностранных языков успешно сдали экзамен: "Трудовой договор с 1 657 педагогами расторгнут. В Астаре нам пришлось расстаться с каждым третьим преподавателем иностранных языков. В будущем их заменят новые учителя, и мы уверены, что их результаты будут лучше".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: Astarada xarici dil fənni üzrə 3 müəllimdən biri ilə yollar ayrılıb

Другие новости из категории

В Азербайджане 20% директоров школ восстановлены на работе по решению суда
В Азербайджане 20% директоров школ восстановлены на работе по решению суда
10 июля 2025 г. 12:17
За последние полгода более 140 директоров детсадов наказаны за недочеты
За последние полгода более 140 директоров детсадов наказаны за недочеты
10 июля 2025 г. 12:16
На освобожденных территориях Азербайджана планируют открыть около 10 школ с нового учебного года
На освобожденных территориях Азербайджана планируют открыть около 10 школ с нового учебного года
10 июля 2025 г. 12:13
Эмин Амруллаев: Вопрос закрытия русских отделений в школах пока не стоит на повестке
Эмин Амруллаев: Вопрос закрытия русских отделений в школах пока не стоит на повестке
10 июля 2025 г. 11:45
В Азербайджане обнародовано число учителей с зарплатой 2 тыс. манатов и выше
В Азербайджане обнародовано число учителей с зарплатой 2 тыс. манатов и выше
10 июля 2025 г. 11:39
Названы регионы с лучшими результатами на сертификационном экзамене по математике
Названы регионы с лучшими результатами на сертификационном экзамене по математике
10 июля 2025 г. 11:28
Министр: Колледжное образование признано неэффективным для подготовки учителей
Министр: Колледжное образование признано неэффективным для подготовки учителей
10 июля 2025 г. 11:23
Эмин Амруллаев: В следующем году все учителя в Азербайджане пройдут сертификацию
Эмин Амруллаев: В следующем году все учителя в Азербайджане пройдут сертификацию
10 июля 2025 г. 11:11
В выходные более 34 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены
В выходные более 34 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены
10 июля 2025 г. 10:39
Со следующей недели начнется процесс перевода студентов
Со следующей недели начнется процесс перевода студентов
9 июля 2025 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi