Министр: Колледжное образование признано неэффективным для подготовки учителей

Министр: Колледжное образование признано неэффективным для подготовки учителей

Негативные последствия подготовки учителей в колледжах ощущаются сегодня.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на мероприятии на тему "Сертификация 2025: Профессиональный учитель - качественное образование" в Университете АДА.

По его словам, в ходе сертификации учителя, ранее получивших образование в колледжах, показали низкие результаты:

"По этой причине подготовка учителей в колледжах приостановлена. Однако следует отметить, что среди выпускников колледжей есть также учителя с высокими показателями. Они работали над собой и повышали свой профессионализм на протяжении многих лет".