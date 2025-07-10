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Министр: Колледжное образование признано неэффективным для подготовки учителей

Министр: Колледжное образование признано неэффективным для подготовки учителей Министр: Колледжное образование признано неэффективным для подготовки учителей
Наука и образование
10 июля 2025 г. 11:23
Министр: Колледжное образование признано неэффективным для подготовки учителей

Негативные последствия подготовки учителей в колледжах ощущаются сегодня.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на мероприятии на тему "Сертификация 2025: Профессиональный учитель - качественное образование" в Университете АДА.

По его словам, в ходе сертификации учителя, ранее получивших образование в колледжах, показали низкие результаты:

"По этой причине подготовка учителей в колледжах приостановлена. Однако следует отметить, что среди выпускников колледжей есть также учителя с высокими показателями. Они работали над собой и повышали свой профессионализм на протяжении многих лет".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Kolleclərdə müəllim hazırlığı dayandırılıb

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