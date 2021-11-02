Netflix открыл доступ к мобильным играм на Android

Стриминговый сервис Netflix открыл подписчикам доступ к пяти мобильным играм. Сейчас они доступны на Android.

Стриминговый сервис Netflix открыл подписчикам доступ к пяти мобильным играм. Сейчас они доступны на Android.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте сервиса во вторник.

"С сегодняшнего дня подписчики во всем мире получат доступ к пяти мобильным играм: Stranger Things: 1984, Stranger Things - 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up... Сейчас наши мобильные игры доступны на устройствах Android", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для игр нужна только подписка на Netflix. Мобильные игры доступны пользователям на множестве языков. Играть можно на нескольких мобильных устройствах через один аккаунт, при достижении лимита на количество устройств сервис пришлет уведомление. Также сообщается, что игры недоступны в детских профилях.

"Для одних мобильных игр может потребоваться подключение к интернету, а в другие можно играть в автономном режиме", - сообщается на сайте сервиса.