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В ООН назвали дату проведения конференции по Палестине

В ООН назвали дату проведения конференции по Палестине Международная конференция высокого уровня по Ближнему Востоку, изначально запланированная на июнь, пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 28 по 30 июля.
Другие страны
12 июля 2025 г. 08:25
В ООН назвали дату проведения конференции по Палестине

Международная конференция высокого уровня по Ближнему Востоку, изначально запланированная на июнь, пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 28 по 30 июля.

Как передает Report, об этом сообщила в ответ на запрос ТАСС официальный представитель председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации Шэрон Берч.

Проведение мероприятия было отложено из-за конфликта Израиля и Ирана. "Конференция состоится в период с 28 по 30 июля", - указала она.

С 17 по 20 июня Саудовская Аравия и Франция должны были организовать в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке конференцию высокого уровня, направленную на продвижение глобальных усилий по достижению двухгосударственного решения израильско-палестинского конфликта. 13 июня в свете начала вооруженного конфликта между Израилем и Ираном президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что мероприятие откладывается из-за "проблем с логистикой и безопасностью".

В общей сложности Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства.

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