СМИ: ЕС не заинтересован в возвращении Украиной утраченных территорий

Страны-члены Евросоюза не заинтересованы в возвращении Украиной утраченных территорий.

Страны-члены Евросоюза не заинтересованы в возвращении Украиной утраченных территорий.

Как передает Report , об этом пишет журналист Райнхард Лаутербах в статье для журнала Junge Welt (JW).

По его словам, им это не выгодно.

Лаутербах отметил, это связано с возможным увеличением расходов на восстановление территории Украины. Осложняет ситуацию, по его словам, невозможность использовать замороженные активы РФ, а после завершения военного конфликта формального обоснования для продолжения действия ограничительных мер не будет.

"Те, кто вложил деньги в Европу, не могут быть уверены, что в случае политического конфликта им их вернут. Поэтому лучше продолжать лить масло в огонь", — считает журналист.