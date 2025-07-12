В США зафиксировали смерть от легочной чумы

Медики в американском штате Аризона зафиксировали смерть пациента от легочной чумы.

Медики в американском штате Аризона зафиксировали смерть пациента от легочной чумы.

Как передает Report , об этом в Facebook сообщила служба здравоохранения округа Коконино.

"Представители службы здравоохранения и социального обеспечения округа Коконино 11 июля 2025 года получили результаты анализов и подтвердили, что житель округа умер от легочной чумы - тяжелой инфекции легких, вызываемой бактерией Yersinia pestis (чумная палочка - ред.)", - указали медики.

Отмечается, что в округе это первый с 2007 года случай смерти человека от данного заболевания. Информации о личности умершего не приводится.

Легочная чума является наиболее тяжелой и наименее распространенной формой этого заболевания и сопровождается поражением органов дыхания.