Tesla встроит искусственный интеллект Grok в свои автомобили

Tesla встроит искусственный интеллект Grok в свои автомобили

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что Tesla встроит искусственный интеллект Grok в автомобили.

Как передает Report, об этом пишет Interesting Engineering.

При этом, Маск сообщил, что чат-бот с ИИ начнут устанавливать "самое позднее на следующей неделе". Это впервые, когда был озвучен подтвержденный срок запуска Grok в автомобилях Tesla.

Издание отмечает, что производитель электромобилей стремится догнать конкурентов, которые уже предлагают помощников для автомобилей на основе ИИ.

Примечательно, что эта новость появилась на фоне того, как пользователи заметили публикации постов от Grok, в которых чат-бот называл себя MechaHitler, а также делал антисемитские замечания.

После этого, фирма Маска, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, убрала из публичного доступа подобные посты, а также решила приостановить работу чат-бота и пообещала переобучить Grok во избежание подобных инцидентов.