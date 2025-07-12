Украина призвала страны ЕС принять 18-й пакет антироссийских санкций в кратчайшие сроки

Украина призвала страны ЕС принять 18-й пакет антироссийских санкций в кратчайшие сроки

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны ЕС принять 18-й пакет антироссийских санкций в кратчайшие сроки.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х на фоне новых ракетных ударов России по украинским городам.

"Россия продолжает усиливать свой террор, запуская очередную волну из сотен дронов и ракет, повреждая жилые районы, убивая и раня гражданских лиц. Западные города Черновцы, Львов и Луцк подверглись особенно ужасной атаке, также пострадали другие регионы", - написал Сибига.

По его словам, масштаб ракетных ударов "демонстрирует срочную необходимость лишить Москву нефтяных доходов". В интересах наших партнеров как можно скорее принять 18-й пакет санкций ЕС и законопроект Грэма-Блюменталя, добавил он.