Лавров назвал "проявлением солидарности" участие КНДР в военных действиях в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "искренним проявлением солидарности" участие военнослужащих КНДР в военных действиях в Украине.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, с таким заявлением российский министр выступил по итогам переговоров с северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане.
"У РФ не было причин отказываться от помощи КНДР, это было искреннее проявление солидарности", - заявил Лавров.
Он подчеркнул, что вопрос о дальнейшей помощи РФ в войне с Украиной решает лидер КНДР Ким Чен Ын.
По словам Лаврова, Россия и Северная Корея также планируют возобновить морское сообщение.