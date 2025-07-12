Польша подняла в воздух истребители из-за активности авиации РФ

Самолеты польских ВВС были подняты в небо из-за активности России в Украине.

Самолеты польских ВВС были подняты в небо из-за активности России в Украине.

Как передает Report , об этом сообщило Оперативное командование родов польских Вооруженных сил в X.

Отмечается, что оперативный командующий приказал привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". В воздух были подняты дежурные пары истребителей. Кроме того наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

"Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", — говорится в сообщении.