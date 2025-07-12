Польша подняла в воздух истребители из-за активности авиации РФ

Самолеты польских ВВС были подняты в небо из-за активности России в Украине.
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Отмечается, что оперативный командующий приказал привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". В воздух были подняты дежурные пары истребителей. Кроме того наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.
"Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", — говорится в сообщении.