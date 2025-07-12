В ФРГ назвали сроки поставок Украине вооружения в рамках совместного проекта

ВСУ могут получить первые дальнобойные системы в рамках германо-украинского проекта к концу июля.

ВСУ могут получить первые дальнобойные системы в рамках германо-украинского проекта к концу июля.

Как передает Report со ссылкой на телеканал ZDF, об этом заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Находящийся в Киеве военный подчеркнул, что накануне состоялась церемония подписания соглашения между представителями украинской промышленности и Минобороны Украины, финансируемого Германией.

"Мы запустили эту инициативу в конце мая, и в результате данной инициативы уже в конце этого месяца ВС Украины получат первые системы вооружения большой дальности. А затем в большом количестве, выражающемся трехзначным числом, и это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону, возможности Украины в ближайшие недели и месяцы", - заявил Фройдинг в эфире телеканала ZDF.

В то же время он отметил, что Киеву "нужны системы вооружения, способные проникать вглубь российской территории и атаковать склады, командные пункты, аэродромы, самолеты". Германия, по его словам, готова обеспечить Украину такими системами вооружений.