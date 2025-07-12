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Дуров обвинил Францию в преследовании свободы слова

Дуров обвинил Францию в преследовании свободы слова Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французские власти в крестовых походах против свободы слова и технологического прогресса.
Другие страны
12 июля 2025 г. 07:23
Дуров обвинил Францию в преследовании свободы слова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французские власти в крестовых походах против свободы слова и технологического прогресса.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

Бизнесмен заявил, что это нанесет Франции экономический ущерб на десятилетия. По его словам, использование уголовных дел вместо четких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции.

"Несколько прокуроров, движимые карьерными амбициями или политическими мотивами, ставят под угрозу будущее страны, возбуждая уголовные расследования по вопросам, которые можно (и нужно) решить посредством четкого регулирования и сотрудничества с лидерами технологической отрасли", - подчеркнул Дуров.

Напомним, что предприниматель был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 года. Его на несколько дней заключили под арест, а затем отпустили под залог в €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции. Позже он покинул страну и отправился в Дубай.

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Версия на азербайджанском языке Durov Fransanı söz azadlığını təqib etməkdə günahlandırıb

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