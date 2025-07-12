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Moody’s повысило рейтинг SOCAR до инвестиционного уровня

Moody’s повысило рейтинг SOCAR до инвестиционного уровня Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) до инвестиционного уровня, присвоив долгосрочный рейтинг эмитента на уровне "Baa3"
Финансы
12 июля 2025 г. 09:17
Moody’s повысило рейтинг SOCAR до инвестиционного уровня

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) до инвестиционного уровня, присвоив долгосрочный рейтинг эмитента на уровне "Baa3".

Как сообщает Report, об этом говорится в новом рейтинговом заявлении агентства по компании.

Прогноз по рейтингу изменен с "позитивного" на "стабильный".

Агентство подтвердило базовую оценку кредитоспособности компании на уровне Bа2.

"Сегодняшнее рейтинговое действие последовало за повышением 4 июля 2025 года кредитного рейтинга Азербайджана с Ba1 до Baa3 с сохранением позитивного прогноза. Оно соответствует суверенному рейтингу и отражает прочные кредитные связи SOCAR с государством, а также значительную подверженность компании влиянию операционной и макроэкономической среды Азербайджана.
Рейтинговое действие также учитывает устойчивые финансовые показатели и хорошее кредитное качество компании в условиях нестабильной конъюнктуры на нефтегазовом рынке. Кроме того, оно отражает стратегическую важность SOCAR для правительства Азербайджана и высокую дисциплинированность в принятии стратегических и акционерных решений, управлении инвестиционными расходами и распределении капитала", — говорится в заявлении.

В Moody's отметили, что прогноз "стабильный" отражает их мнение о том, что одного повышения суверенного рейтинга SOCAR до уровня Baa2 будет недостаточно для позитивного рейтингового действия без определенного улучшения кредитного качества коомпании, повышения прозрачности, раскрытия информации и предсказуемости принятия решений.

"Повышение суверенного рейтинга отражает рост институциональной эффективности, подтвержденный способностью обеспечивать макроэкономическую стабильность на фоне недавних потрясений и колебаний цен на нефть. Продолжение реформ в сфере регулирования повысило устойчивость банковского сектора, а неизменная приверженность снижению зависимости бюджета от нефтегазовых доходов укрепляет его устойчивость. Азербайджан также продвинулся в диверсификации экономики, перспективы которой поддерживаются быстрым развитием транспортного сектора. В результате операционная и макроэкономическая среда для SOCAR улучшилась, а финансовые возможности государства по оказанию поддержки компании в случае необходимости укрепились, что положительно отражается на её кредитной репутации», - подчеркнули в агентстве.

В то же время операционная и макроэкономическая среда для SOCAR улучшилась, а финансовые возможности правительства по оказанию поддержки компании в случае необходимости укрепились, что положительно сказывается на репутации компании", - подчеркнули в агентстве.

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Версия на азербайджанском языке "Moody's" SOCAR-ın reytinqini investisiya səviyyəsinə yüksəldib
Версия на английском языке Moody's upgrades SOCAR's rating to investment grade

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