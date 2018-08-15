Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Количество пользователей Unibank Mobile превысило 200.000.

Как сообщили Report в Unibank, это означает, что минимум 200.000 клиентов Unibank в стране могут быстро и с легкостью пользоваться банковскими услугами в любое время, не приходя в банк.

По результатам исследований Unibank Mobile в течении последних трех лет постоянно побеждает в номинациях лучшее мобильное банковское приложение:

- 2016-ый год, самый передовой сервис мобильного банкинга в банковской системе Азербайджана - “Deloitte & Touche LLC”

- 2017-ый год, лучший мобильный банк Азербайджана - престижное агентство “Markswebb”

- 2018-ый год, самое скачиваемое мобильное банковское приложение в стране - “Business Insight International Research Group

- победитель в номинации лучшее мобильное приложение Национальной интернет награды - NETTY2018.

В ближайшее время пользователям Unibank Mobile будут предоставлены новые услуги. Одной из главных целей Unibank Mobile является предоставление клиентам множество банковских продуктов и услуг на мобильных телефонах. Unibank Mobile предоставляет клиентам безопасные, быстрые и удобные банковские услуги.

В настоящее время каждый, у кого есть карта любого банка, действующего в стране, может воспользоваться банковскими услугами Unibank Mobile. Даже если ваша банковская карта не от Unibank, а от другого банка, вы можете использовать банковские услуги на своем телефоне, где бы вы не находились. Для этого достаточно просто загрузить приложение Unibank Mobile и добавить туда свою банковскую карту.

Unibank Mobile работает на платформах iOS и Android. Мобильный банковский сервис Unibank можно загрузить с сайта http://onelink.to/ffdbwf на ваш смартфон и планшет.

Более подробную информацию Вы можете получить по номеру (012) 117, на веб-сайте банка (www.unibank.az) или на страницах facebook и twitter (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).