​KaTV1 дал старт новой акции

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Новые абоненты, желающие подключиться к интернету от KaTV1, заплатив абонентскую плату за сентябрь 2016 года, получат до конца лета возможность пользоваться бесплатным интернетом.

Об этом сообщили Report в компании AGTelecom (торговая марка KaTV1).

Кампания действительна до 31.07.2016 года.

Отметим, что всем пользователям интернет от KaTV1 (независимо от пакета) будет предоставлена скорость в 100 Мбит/сек на все лето.

Кроме того, KaTV1 также предлагает льготную услугу по вызову мастера для консультации и диагностики компьютеров, ноутбуков и телевизоров. Вызов мастера на дом для абонентов KaTV1 стоит 5 AZN. Для этого необходимо позвонить по номеру (012) 127.