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В порт Исландии впервые зашла американская атомная подлодка

В порт Исландии впервые зашла американская атомная подлодка Американская атомная подводная лодка USS Newport News типа "Лос-Анджелес" впервые зашла в порт Исландии.
Другие страны
10 июля 2025 г. 05:45
В порт Исландии впервые зашла американская атомная подлодка

Американская атомная подводная лодка USS Newport News типа "Лос-Анджелес" впервые зашла в порт Исландии.

Как передает Report со ссылкой на портал Business Insider, это может быть связано с беспокойством Вашингтона и НАТО ростом военной активности России в Арктике.

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Стюарт Манч заявил изданию, что заход подлодки в порт Исландии "важен, поскольку посылает противникам стратегический сигнал о присутствии [США] в регионе", а также придает уверенность союзникам Соединенных Штатов. Портал отмечает, что Вашингтон считает Исландию центральным элементом своей стратегии в Арктике.

"У США на протяжении многих десятилетий была там база, чтобы следить за операциями советских, а затем российских подводных лодок", - добавил Манч.

Издание указывает, что в 2023 году американская атомная подлодка уже заходила в территориальные воды Исландии, однако в этот раз USS Newport News пришвартовалась у пирса, и ее экипаж сошел на берег.

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