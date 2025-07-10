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В Киеве более 10 человек пострадали при ночной атаке РФ

В Киеве более 10 человек пострадали при ночной атаке РФ В результате комбинированной атаки ВС РФ на столицу Украины Киев, в ходе которой были применены дроны и ракеты, пострадали по меньшей мере 12 человек.
Другие страны
10 июля 2025 г. 06:38
В Киеве более 10 человек пострадали при ночной атаке РФ

В результате комбинированной атаки ВС РФ на столицу Украины Киев, в ходе которой были применены дроны и ракеты, пострадали по меньшей мере 12 человек.

Как передает Report, об этом в Telegram написал глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. К сожалению, уже 12 пострадавших", - написал он.

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что госпитализация понадобилась девятерым пострадавшим, троим помощь была оказана на месте.

По данным городских властей, попадания были зафиксированы в Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Подольском, Оболонском районах украинской столицы.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın hücumu nəticəsində 10-dan çox Kiyev sakini xəsarət alıb

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