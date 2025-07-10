Бразилия ответит на тарифы США на основе закона о взаимных мерах

Бразилия даст ответ действиям руководства США, которое ранее объявило о введении с 1 августа пошлин в размере 50% на бразильские товары.

Бразилия даст ответ действиям руководства США, которое ранее объявило о введении с 1 августа пошлин в размере 50% на бразильские товары.

Как передает Report , об этом в соцсети Х заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.

"На любое повышение тарифов в одностороннем порядке будет дан ответ в соответствии с законом о взаимных мерах в экономике", - написал глава государства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны вводят пошлины в размере 50% на бразильские товары вследствие дефицита в двусторонней торговле. Лула да Силва отметил, что представленная главой Белого дома информация не соответствует действительности. "Статистика самой американской администрации свидетельствует о профиците США в торговле <...> с Бразилией на сумму около $410 млрд за последние 15 лет", - подчеркнул он.

"Суверенитет, уважение и бескомпромиссная защита интересов бразильского народа лежат в основе ценностей, которыми мы руководствуемся при выстраивании отношений с миром", - заключил бразильский лидер.