СМИ: США возобновили поставки вооружений Украине

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки Киеву некоторых видов вооружений.

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки Киеву некоторых видов вооружений.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их сведениям, сейчас в Украину направляются снаряды калибра 155 мм и высокоточные боеприпасы GMLRS.

Ранее американские СМИ сообщали, что в момент приостановки передачи Киеву военной помощи оружие уже находилось на складах в Польше.

Reuters, в свою очередь, сообщает со ссылкой на двух источников, что приостановка поставок некоторых видов оружия на прошлой неделе, по-видимому, была связана с опасениями, что военные запасы США могут оказаться слишком истощенными.