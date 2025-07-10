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СМИ: США возобновили поставки вооружений Украине

СМИ: США возобновили поставки вооружений Украине Администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки Киеву некоторых видов вооружений.
Другие страны
10 июля 2025 г. 02:26
СМИ: США возобновили поставки вооружений Украине

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки Киеву некоторых видов вооружений.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их сведениям, сейчас в Украину направляются снаряды калибра 155 мм и высокоточные боеприпасы GMLRS.

Ранее американские СМИ сообщали, что в момент приостановки передачи Киеву военной помощи оружие уже находилось на складах в Польше.

Reuters, в свою очередь, сообщает со ссылкой на двух источников, что приостановка поставок некоторых видов оружия на прошлой неделе, по-видимому, была связана с опасениями, что военные запасы США могут оказаться слишком истощенными.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ Ukraynaya silah tədarükünü bərpa edib

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