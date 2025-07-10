СМИ: США возобновили поставки вооружений Украине

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки Киеву некоторых видов вооружений.
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По их сведениям, сейчас в Украину направляются снаряды калибра 155 мм и высокоточные боеприпасы GMLRS.
Ранее американские СМИ сообщали, что в момент приостановки передачи Киеву военной помощи оружие уже находилось на складах в Польше.
Reuters, в свою очередь, сообщает со ссылкой на двух источников, что приостановка поставок некоторых видов оружия на прошлой неделе, по-видимому, была связана с опасениями, что военные запасы США могут оказаться слишком истощенными.