Politico: Трамп введет санкции против РФ лишь при расширении его полномочий

Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект об ужесточении санкций в отношении России лишь в том случае, если будут расширены его полномочия по отмене рестрикций.

Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект об ужесточении санкций в отношении России лишь в том случае, если будут расширены его полномочия по отмене рестрикций.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Издание отмечает, что законопроект в его нынешнем виде предоставляет президенту возможность "на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран". При этом американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), являющийся соавтором проекта, согласился пересмотреть его таким образом, чтобы у Трампа была возможность с разрешения Конгресса повторно отменить действие пошлин.

"Администрация хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента в вопросе отмены пошлин таким образом, чтобы у Конгресса не было возможности помешать Трампу в случае, если он решит прекратить действие санкций", - пишет Politico.

По данным газеты, глава государства "готов подписать законопроект" лишь в том случае, если "у него появится больше контроля".