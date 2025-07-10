О нас

Politico: Трамп введет санкции против РФ лишь при расширении его полномочий

Politico: Трамп введет санкции против РФ лишь при расширении его полномочий Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект об ужесточении санкций в отношении России лишь в том случае, если будут расширены его полномочия по отмене рестрикций.
Другие страны
10 июля 2025 г. 03:48
Politico: Трамп введет санкции против РФ лишь при расширении его полномочий

Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект об ужесточении санкций в отношении России лишь в том случае, если будут расширены его полномочия по отмене рестрикций.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Издание отмечает, что законопроект в его нынешнем виде предоставляет президенту возможность "на 180 дней отменять действие 500-процентных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и уран". При этом американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), являющийся соавтором проекта, согласился пересмотреть его таким образом, чтобы у Трампа была возможность с разрешения Конгресса повторно отменить действие пошлин.

"Администрация хочет, чтобы изменения укрепили полномочия президента в вопросе отмены пошлин таким образом, чтобы у Конгресса не было возможности помешать Трампу в случае, если он решит прекратить действие санкций", - пишет Politico.

По данным газеты, глава государства "готов подписать законопроект" лишь в том случае, если "у него появится больше контроля".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tramp daha çox səlahiyyət istəyir

Самое читаемое

Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
Азербайджан начал импортировать куриные консервы еще из одной страны
7 июля 2025 г. 12:37
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
В Азербайджане с начала года гражданам вернули около 15 млн манатов НДС при покупке жилья
7 июля 2025 г. 12:01
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
5 июля 2025 г. 15:19
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
8 июля 2025 г. 13:30
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
8 июля 2025 г. 13:12
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
СК России: Основная версия смерти экс-министра Минтранспорта - самоубийство ОБНОВЛЕНО
7 июля 2025 г. 17:29
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона
5 июля 2025 г. 14:34
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск слетел с катушек
Президент США: Мне грустно наблюдать за тем, как Маск "слетел с катушек"
7 июля 2025 г. 03:21
Киев подвергся массированной атаке российской армии
Киев подвергся массированной атаке российской армии
4 июля 2025 г. 02:44
Назначен новый гендиректор Бакинского порта
Назначен новый гендиректор Бакинского порта
7 июля 2025 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi