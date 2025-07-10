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NYT: Число случаев заболевания корью в США достигло рекордного уровня

NYT: Число случаев заболевания корью в США достигло рекордного уровня Количество заболеваний корью в США достигло рекордных значений за последние 25 лет после того, как болезнь была ликвидирована.
Здоровье
10 июля 2025 г. 03:17
NYT: Число случаев заболевания корью в США достигло рекордного уровня

Количество заболеваний корью в США достигло рекордных значений за последние 25 лет после того, как болезнь была ликвидирована.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Согласно данным, опубликованным Центрами по контролю и профилактике заболеваний, которые приводит NYT, в США в 2025 году было зарегистрировано больше случаев заболевания корью, чем в любой другой год с момента объявления об уничтожении вируса в 2000 году.

По информации газеты, эксперты в области здравоохранения опасаются, что США могут потерять статус элиминации, который присваивается странам, в которых в течение года не наблюдалось непрерывного распространения кори.

Отмечается, что большинство случаев заражения корью в 2025 году были связаны с вспышкой на юго-западе страны, крупнейшим единовременным распространением этого заболевания с 2000 года. Всего подтвержденные случаи кори обнаружили у 1 288 человек, 92% из них ранее не были вакцинированы, пишет NYT.

Усилия органов здравоохранения по сдерживанию вспышек кори могли быть подорваны новым главой Минздрава США Робертом Кеннеди - младшим, который мог преуменьшать масштабы распространения заболевания, указывает газета.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Она считается детской болезнью, однако ей подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит и энцефалит. Она может привести к летальному исходу.

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