NYT: Число случаев заболевания корью в США достигло рекордного уровня

Количество заболеваний корью в США достигло рекордных значений за последние 25 лет после того, как болезнь была ликвидирована.

Количество заболеваний корью в США достигло рекордных значений за последние 25 лет после того, как болезнь была ликвидирована.

Как передает Report , об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Согласно данным, опубликованным Центрами по контролю и профилактике заболеваний, которые приводит NYT, в США в 2025 году было зарегистрировано больше случаев заболевания корью, чем в любой другой год с момента объявления об уничтожении вируса в 2000 году.

По информации газеты, эксперты в области здравоохранения опасаются, что США могут потерять статус элиминации, который присваивается странам, в которых в течение года не наблюдалось непрерывного распространения кори.

Отмечается, что большинство случаев заражения корью в 2025 году были связаны с вспышкой на юго-западе страны, крупнейшим единовременным распространением этого заболевания с 2000 года. Всего подтвержденные случаи кори обнаружили у 1 288 человек, 92% из них ранее не были вакцинированы, пишет NYT.

Усилия органов здравоохранения по сдерживанию вспышек кори могли быть подорваны новым главой Минздрава США Робертом Кеннеди - младшим, который мог преуменьшать масштабы распространения заболевания, указывает газета.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Она считается детской болезнью, однако ей подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит и энцефалит. Она может привести к летальному исходу.