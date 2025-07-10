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Лондон и Париж модифицируют крылатую ракету Storm Shadow

Лондон и Париж модифицируют крылатую ракету Storm Shadow Великобритания и Франция закажут еще больше крылатых ракет Storm Shadow и начнут работу по их замене обновленными версиями.
Другие страны
10 июля 2025 г. 04:21
Лондон и Париж модифицируют крылатую ракету Storm Shadow

Великобритания и Франция закажут еще больше крылатых ракет Storm Shadow и начнут работу по их замене обновленными версиями.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства, опубликованном в преддверии двустороннего саммита.

"Новое соглашение предусматривает, что Великобритания и Франция приступят к следующему этапу совместного проекта по созданию как ракет дальнего действия, так и противокорабельных ракет - это еще один шаг к выбору окончательного проекта замены для ракеты Storm Shadow", - отмечается в коммюнике.

Ранее сообщалось, что подпишут декларацию о координации ядерных средств сдерживания двух государств.

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