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Cотрудники NASA решили массово уволиться из-за политики Белого дома

Cотрудники NASA решили массово уволиться из-за политики Белого дома Около 2 145 сотрудников высшего ранга в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) покинут агентство в рамках сокращения персонала.
Другие страны
10 июля 2025 г. 04:38
Cотрудники NASA решили массово уволиться из-за политики Белого дома

Около 2 145 сотрудников высшего ранга в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) покинут агентство в рамках сокращения персонала.

Как передает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на документы, имеющиеся в своем распоряжении.

В материале указывается, что большинство увольняемых сотрудников занимают должности уровня GS-13 - GS-15, что соответствует руководящим позициям в государственной службе. Они недовольны проводимой политикой сокращения персонала. Агентство предложило сотрудникам досрочный выход на пенсию, выходные пособия и отложенные увольнения в рамках этих мер по сокращению.

"NASA остается приверженным нашей миссии, работая в условиях более приоритезированного бюджета", — заявила представитель агентства Бетани Стивенс в электронном сообщении.

Сокращения происходят в сложное время для американского космического агентства. При администрации президента Дональда Трампа космическая отрасль США и штат NASA, насчитывающий 18 000 сотрудников, столкнулись с неопределенностью из-за надвигающихся увольнений и предлагаемых бюджетных сокращений, которые отменят десятки научных программ. Усугубляет проблемы тот факт, что в настоящее время Согласно материалу, остается без утвержденного администратора.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа готовит крупнейшее за последние десятилетия сворачивание космической науки в стране. Белый дом планирует резко урезать бюджет NASA на 2026 финансовый год, оставив без финансирования десятки действующих миссий. Под ударом в таком случае окажутся как амбициозные будущие проекты, так и действующие аппараты на орбите Земли, Луны, Марса и Юпитера.

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