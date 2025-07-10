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Ханой пригласил Баку принять участие в торжествах по случаю национальных праздников Вьетнама

Ханой пригласил Баку принять участие в торжествах по случаю национальных праздников Вьетнама Министерство национальной обороны Вьетнама направило оборонному ведомству Азербайджана приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Августовской революции и Национального дня 2 сентября.
Другие страны
10 июля 2025 г. 07:47
Ханой пригласил Баку принять участие в торжествах по случаю национальных праздников Вьетнама

Министерство национальной обороны Вьетнама направило оборонному ведомству Азербайджана приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Августовской революции и Национального дня 2 сентября.

Как передает Report со ссылкой на Вьетнамское информационное агентство (ВИА), об этом заявил замминистра обороны генерал-полковник Хоанг Суан Чиен на совещании по подготовке мероприятий в рамках празднования вышеупомянутых памятных дат.

По его словам, аналогичные приглашения также были направлены России, Китаю, Лаосу, Камбодже, Кубе, Беларуси и Казахстану.

"На сегодня Куба уже официально ответила на приглашение, сообщив, что министр Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Мьера примет участие в торжественной церемонии в Ханое", - сказал замглавы Минобороны Вьетнама.

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