Трамп вводит 50-процентные пошлины на импорт меди в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что с 1 августа США введут 50-процентную пошлину на медь для укрепления национальной безопасности страны.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что с 1 августа США введут 50-процентную пошлину на медь для укрепления национальной безопасности страны.

Как передает Report , об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп напомнил, что медь нужна для полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, центров обработки данных, литий-ионных аккумуляторов, радиолокационных систем, систем противоракетной обороны и гиперзвукового оружия.

"Медь — второй по популярности материал министерства обороны! Почему наши глупые (и сонные!) "лидеры" уничтожили эту важную отрасль?" — возмутился он.