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Трамп вводит 50-процентные пошлины на импорт меди в США

Трамп вводит 50-процентные пошлины на импорт меди в США Американский президент Дональд Трамп заявил, что с 1 августа США введут 50-процентную пошлину на медь для укрепления национальной безопасности страны.
Другие страны
10 июля 2025 г. 06:19
Трамп вводит 50-процентные пошлины на импорт меди в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что с 1 августа США введут 50-процентную пошлину на медь для укрепления национальной безопасности страны.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп напомнил, что медь нужна для полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, центров обработки данных, литий-ионных аккумуляторов, радиолокационных систем, систем противоракетной обороны и гиперзвукового оружия.

"Медь — второй по популярности материал министерства обороны! Почему наши глупые (и сонные!) "лидеры" уничтожили эту важную отрасль?" — возмутился он.

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