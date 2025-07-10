Очевидец: Жота не превышал скорость

Водитель грузовика Жозе Азеведу, утверждающий, что является автором видео с горящим Lamborghini, в котором погибли игрок сборной Португалии и Ливерпуля Диогу Жота и его брат Андре Силва, поделился подробностями о трагическом событии.

Водитель грузовика Жозе Азеведу, утверждающий, что является автором видео с горящим Lamborghini, в котором погибли игрок сборной Португалии и Ливерпуля Диогу Жота и его брат Андре Силва, поделился подробностями о трагическом событии.

Как сообщает Report , слова очевидца приводит местное издание Record

"Я снимал видео и остановился, чтобы помочь, но, к сожалению, ничего не смог сделать. Моя совесть чиста. Я знаю, через что прошел той ночью. Честно, не знал, кто находился в машине. Мои соболезнования семье. Уверяю, что они не превышали скорость. Я смог увидеть марку и цвет автомобиля. Я ежедневно проезжаю по этой дороге с понедельника по субботу и знаю, что она плохая. Это темная дорога, но я смог различить марку и цвет машины. К сожалению, произошло то, что произошло", — сказал Азеведу.

Отмечается, что он пытался помочь двум португальцам, используя "огнетушитель".

Напомним, футболисты погибли на северо-западе Испании. При обгоне у Lamborghini Жоты взорвалось колесо, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и загорелся. Похороны братьев состоялись 5 июля в Португалии.