Интернет-продажи в США уже к октябрю достигнут уровня 2019 года

Своего пика интернет-продажи в США достигли в мае, после чего темпы роста начали постепенно снижаться

По прогнозам компании Adobe, объем интернет-продаж в США уже к октябрю этого года достигнет объема всего 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", такие выводы содержатся в докладе Digital Economy Index, который составляется Adobe на основании анализа около 1 трлн посещений сайтов розничной интернет-торговли, трансакций 80% крупнейших интернет-ритейлеров в США и опроса 1 000 американских потребителей, проведенного с 4 по 8 августа. По данным Министерства торговли США, в 2019 году объем розничных интернет-продаж в стране составил 602 млрд долларов США, что на 15% больше, чем годом ранее.

В докладе Adobe отмечается, что с января по июль включительно интернет-продажи в США составили 434,5 млрд долларов США. Кроме того, сообщается, что своего пика интернет-продажи в США достигли в мае, после чего темпы роста начали постепенно снижаться. Эксперты Adobe также подчеркивают растущую тенденцию, при которой потребители все чаще предпочитают выбирать опцию самовывоза, самостоятельно забирая из магазина или пункта выдачи товар, купленный через интернет. 31% опрошенных предпочитают покупать товары с самовывозом, только в июле интернет-продажи товаров с самовывозом выросли на 23,3% по сравнению с июнем.