Visa: Кибератаки на картодержателей участились

Кибератаки на банкоматы на сегодняшний день практически не существуют, все усилия мошенников направляются в сторону социальной инженерии и попытки работать непосредственно с держателями карт.

Как передает Report, об этом сообщил директор по цифровым решениям Visa в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александр Стельмах в ходе мероприятия, посвящённом запуску Visa Token Service в Азербайджане.

«Мы, конечно, этому противодействуем, занимаемся обучением клиентов совместно с банками и регулирующими органами. Нас очень радует факт, что по бесконтакту мошенничество отсутствует», - сказал А. Стельмах.

Напомним, что Visa обязала азербайджанские банки с апреля выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание.

Бесконтактные карты обладают несколькими уровнями защиты, включая встроенный бесконтактный чип, ограничение суммы бесконтактной транзакций в 50 манат, не требующей подтверждения ПИН-кодом, малое расстояние действия в 4 сантиметра и уникальную систему шифрования, что делает подделку таких карт практически невозможной. Бесконтактная карта максимально безопасная, удобная в пользовании и позволяет перейти на новое эволюционное решение – на расчеты с помощью мобильных телефонов.

В компании Visa считают, что примерно через 5 лет количество транзакций с помощью мобильного телефона будет намного больше, чем с помощью физического пластика.