WSJ: Глава Пентагона заморозил поставки Киеву после записки своего заместителя

Министр обороны США Пит Хегсет принял решение о приостановке поставок ряда вооружений Киеву после получения служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби.

Министр обороны США Пит Хегсет принял решение о приостановке поставок ряда вооружений Киеву после получения служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, Колби в начале июня направил Хегсету записку, в которой описал как запросы Украины на поставки американских вооружений могут еще больше истощить запасы Пентагона. Документ не содержал каких-либо рекомендаций, указывает издание, однако он внес свой вклад в решение Пентагона о приостановке поставок оружия киевским властям.

Записка Колби, отмечает газета, показывает стремление замглавы Пентагона укрепить позиции США в Тихом океане. Колби выступает за то, чтобы ограничить какие-либо обязательства Вашингтона за пределами азиатского региона и сконцентрироваться на противодействии Китаю.

Замглавы Пентагона, как пишет The Wall Street Journal, "играет ключевую роль" в формировании новой оборонной стратегии США, которая будет определять государственные расходы и развертывание американских сил на ближайшие годы.

Напомним, что 2 июля газета The New York Times информировала, что США приостановят поставку Киеву ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. МИД Украины вызвал в этой связи временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить поставки американского оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву.