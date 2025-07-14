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WSJ: Глава Пентагона заморозил поставки Киеву после записки своего заместителя

WSJ: Глава Пентагона заморозил поставки Киеву после записки своего заместителя Министр обороны США Пит Хегсет принял решение о приостановке поставок ряда вооружений Киеву после получения служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби.
Другие страны
14 июля 2025 г. 02:35
WSJ: Глава Пентагона заморозил поставки Киеву после записки своего заместителя

Министр обороны США Пит Хегсет принял решение о приостановке поставок ряда вооружений Киеву после получения служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, Колби в начале июня направил Хегсету записку, в которой описал как запросы Украины на поставки американских вооружений могут еще больше истощить запасы Пентагона. Документ не содержал каких-либо рекомендаций, указывает издание, однако он внес свой вклад в решение Пентагона о приостановке поставок оружия киевским властям.

Записка Колби, отмечает газета, показывает стремление замглавы Пентагона укрепить позиции США в Тихом океане. Колби выступает за то, чтобы ограничить какие-либо обязательства Вашингтона за пределами азиатского региона и сконцентрироваться на противодействии Китаю.

Замглавы Пентагона, как пишет The Wall Street Journal, "играет ключевую роль" в формировании новой оборонной стратегии США, которая будет определять государственные расходы и развертывание американских сил на ближайшие годы.

Напомним, что 2 июля газета The New York Times информировала, что США приостановят поставку Киеву ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. МИД Украины вызвал в этой связи временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить поставки американского оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву.

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Версия на азербайджанском языке WSJ: Pentaqon rəhbəri Kiyevə bir sıra silahların tədarükünü dayandırıb

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