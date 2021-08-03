Google осенью представит смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Компания Google осенью представит новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе процессоров собственного производства.

Компания Google осенью представит новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе процессоров собственного производства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в блоге компании.

"Tensor - это наш первый специально изготовленный чип для телефонов Pixel, и на его основе будут работать (устройства) Pixel 6 и Pixel 6 Pro, (которые мы представим) этой осенью", - говорится в тексте.

По словам вице-президента корпорации Рика Остерлоха, новый чип "позволит предоставить пользователям доступ к инновациям в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения". Google предлагает потребителям обратить внимание на усовершенствованные камеру и технологию распознавания речи в новых смартфонах.