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В Балакенском районе 9 июля временно приостановят подачу газа более 20 тыс. абонентов

В Балакенском районе 9 июля временно приостановят подачу газа более 20 тыс. абонентов В Балакенском районе Азербайджана 9 июля планируется временное прекращение подачи газа для более чем 20 тыс. абонентов.
Энергетика
8 июля 2025 г. 16:22
В Балакенском районе 9 июля временно приостановят подачу газа более 20 тыс. абонентов

В Балакенском районе Азербайджана 9 июля планируется временное прекращение подачи газа для более чем 20 тыс. абонентов.

Как сообщает "Report" со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), ограничение связано с проведением технических работ на газпроводах в селе Кортала и с устранением утечек газа.

В этой связи с 09:00 до завершения работ будет временно прекращена подача газа для 20 351 бытовых и 258 абонентов небытовых абонентов в городе Балакен, 26 селах и одном поселке.

Подача газа будет восстановлена по завершении работ.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Balakəndə 20 mindən artıq abonentin qazı kəsiləcək

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