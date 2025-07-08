В Балакенском районе 9 июля временно приостановят подачу газа более 20 тыс. абонентов

В Балакенском районе Азербайджана 9 июля планируется временное прекращение подачи газа для более чем 20 тыс. абонентов.

В Балакенском районе Азербайджана 9 июля планируется временное прекращение подачи газа для более чем 20 тыс. абонентов.

Как сообщает "Report" со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), ограничение связано с проведением технических работ на газпроводах в селе Кортала и с устранением утечек газа.

В этой связи с 09:00 до завершения работ будет временно прекращена подача газа для 20 351 бытовых и 258 абонентов небытовых абонентов в городе Балакен, 26 селах и одном поселке.

Подача газа будет восстановлена по завершении работ.