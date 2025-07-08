В Азербайджане зафиксирован рост числа заболевших ветряной оспой

В Азербайджане увеличилось число случаев заражения ветряной оспой.

В Азербайджане увеличилось число случаев заражения ветряной оспой.

Как сообщили Report в Государственном комитете по статистике в ответ на запрос, за первые пять месяцев текущего года в стране зарегистрировано 17 595 случаев заболевания ветряной оспой.

Отмечается, что это на 2 189 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди заболевших в январе–мае 2025 года - 9 190 мужчин и 8 405 женщин. Из них 15 602 человека - в возрасте до 17 лет, 1 993 - в возрасте 18 лет и старше.