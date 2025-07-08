Трамп предложил Германии продать Украине один из своих ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп предложил Германии продать Украине один из своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Президент США Дональд Трамп предложил Германии продать Украине один из своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Axios.

Согласно источнику, канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал Трампу, чтобы Берлин приобрел у Вашингтона одну батарею Patriot и передал ее Киеву. В ответ американский лидер предложил Берлину выделить Украине одну из собственных батарей.

Как отмечают СМИ, США и европейские союзники намерены совместно покрыть расходы на приобретение. Несмотря на то, что окончательное соглашение пока не достигнуто, переговоры между сторонами продолжаются.

Немецкие чиновники подчеркивают, что Берлин уже предоставил Украине значительную часть своих систем Patriot - даже больше, чем США в относительном выражении.

MIM-104 Patriot - мобильная система противовоздушной обороны (ПВО), которая способна перехватывать как воздушные цели, так и баллистические ракеты на дальности до 160 километров. Эта система стала одним из ключевых инструментов в отражении российских ударов дронами, крылатыми и баллистическими ракетами, включая "Кинжалы", которые ранее считались почти неуязвимыми.