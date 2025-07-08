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МИД Ирана опроверг заявления Дональда Трампа о готовности Тегерана к переговорам с США

МИД Ирана опроверг заявления Дональда Трампа о готовности Тегерана к переговорам с США Министерство иностранных дел Ирана отвергло заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран выразил заинтересованность в переговорах с Вашингтоном.
Другие страны
8 июля 2025 г. 15:21
МИД Ирана опроверг заявления Дональда Трампа о готовности Тегерана к переговорам с США

Министерство иностранных дел Ирана отвергло заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран выразил заинтересованность в переговорах с Вашингтоном.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

“С нашей стороны никакого запроса о встрече американской стороне не поступало”, - подчеркнул Багаи, назвав высказывания Трампа попыткой продемонстрировать силу на фоне потери доверия к США.

Накануне Трамп заявил, что США договорились с Ираном о проведении переговоров, выразив уверенность в заинтересованности Тегерана в мирном диалоге. Он также повторил прежние утверждения о том, что иранская ядерная программа полностью ликвидирована и это подтверждено МАГАТЭ.

Кроме того, некоторые СМИ сообщили, что представитель Трампа Стив Уиткофф заявил о планах организации встречи с иранской делегацией в ближайшее время.

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Версия на азербайджанском языке İran XİN Trampın Tehranın Vaşinqtonla danışıqlara hazır olması barədə bəyanatlarını təkzib edib

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