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Путин провел телефонный разговор с Макроном

Путин провел телефонный разговор с Макроном Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор - первый почти за три года - с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
В регионе
1 июля 2025 г. 20:55
Путин провел телефонный разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор - первый почти за три года - с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно информации, Путин и Макрон обсудили российско-украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфликта Ирана и Израиля и ударов США по иранским объектам.

"Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, были достигнуты исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по урегулированию на Ближнем Востоке, а также отметили особую ответственность РФ и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности.

"Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций, - говорится в сообщении. - Разговор Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном носил содержательный характер".

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