Председатель правления Unibank покинул должность

Председатель правления ОАО Unibank Фарид Абушов покинул свою должность.

Председатель правления ОАО Unibank Фарид Абушов покинул свою должность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Решением акционеров Unibank, обязанности главы правления временно будет исполнять его заместитель Хейбат Гадиров. Он работает в банке с 2008 года.

Напомним, что Unibank создан в 2002 году путем слияния двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank и Promtexbank. Его уставный капитал составляет 149,386 млн манатов. 94,08% акций банка принадлежат Эльдару Гарибову, который также является председателем Наблюдательного совета.