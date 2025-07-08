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В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек

В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек В Подмосковье микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали 15 человек.
В регионе
8 июля 2025 г. 15:25
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 человек

В Подмосковье микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали 15 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в прокуратуре.

"По предварительным данным, около 12 часов 8 июля 2025 года на автодороге в районе с. Старая Ситня городского округа Ступино водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся, в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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