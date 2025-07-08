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СК Армении одновременно проводит обыски по 51 адресу по делу о хищении и отмывании денег

СК Армении одновременно проводит обыски по 51 адресу по делу о хищении и отмывании денег Следственный комитет Армении одновременно проводит обыски по 51 адресу.
В регионе
8 июля 2025 г. 11:37
СК Армении одновременно проводит обыски по 51 адресу по делу о хищении и отмывании денег

Следственный комитет Армении одновременно проводит обыски по 51 адресу.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении СК.

Отмечается, что это связано с тем, что фактические руководители ряда компаний осуществили отмывание денег в особо крупном размере, хищение и уклонились от уплаты налогов. В отношении 11 лиц начато уголовное преследование: пятеро из них арестованы, один – под подпиской о невыезде, один задержан, еще 4 – в розыске.

Все эти действия связаны с обыском в головном офисе ЗАО "Электрические сети Армении".

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan İstintaq Komitəsi eyni vaxtda 51 ünvanda axtarış aparır

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