СК Армении одновременно проводит обыски по 51 адресу по делу о хищении и отмывании денег

Следственный комитет Армении одновременно проводит обыски по 51 адресу.

Следственный комитет Армении одновременно проводит обыски по 51 адресу.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении СК.

Отмечается, что это связано с тем, что фактические руководители ряда компаний осуществили отмывание денег в особо крупном размере, хищение и уклонились от уплаты налогов. В отношении 11 лиц начато уголовное преследование: пятеро из них арестованы, один – под подпиской о невыезде, один задержан, еще 4 – в розыске.

Все эти действия связаны с обыском в головном офисе ЗАО "Электрические сети Армении".