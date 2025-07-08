AmCham: Большинство представителей бизнеса в Украине не ожидает прекращения огня в 2025 году

Более половины компаний-членов Американской торговой палаты в Украине (53%) ожидают, что бизнес-условия в стране в 2025 году останутся без изменений и работа продолжится в обычном режиме.

Прекращения огня или значительной деэскалации в 2025 году не ожидают 70% опрошенных компаний в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, такие данные приведены в опросе Американской торговой палатой в Украине (AmCham).

Порядка 30% опрошенных все же выражают надежду на прогресс в деэскалации ситуации в Украине в текущем году.

Согласно данным опроса, более половины компаний-членов Американской торговой палаты в Украине (53%) ожидают, что бизнес-условия в стране в 2025 году останутся без изменений и работа продолжится в обычном режиме.

В то же время 29% респондентов прогнозируют ухудшение условий по сравнению с 2024 годом, 16% ожидают умеренного роста, а лишь 2% компаний рассчитывают на существенное восстановление.

Среди ключевых вызовов для ведения бизнеса предприниматели в Украине назвали вопросы безопасности и защиту сотрудников - эту проблему отметили 83% участников опроса. Бронирование военнообязанных сотрудников беспокоит 66% компаний, здоровье и психическое состояние работников - 55%, ракетные удары России по критической инфраструктуре - 50%, а проблему привлечения и удержания топ-менеджеров - 43%.

В качестве приоритетных шагов, которые бизнес рекомендует правительству, респонденты назвали усиление национальной безопасности и разминирование территорий (68%), обеспечение верховенства права и реализацию реальной судебной реформы (53%), а также предсказуемость и стабильность налогового законодательства (44%).

При этом 64% опрошенных видят главную возможность Украины - в инвестиционном потенциале для крупнейшего экономического восстановления со времен Второй мировой войны, в том числе через американо-украинский Инвестиционный фонд восстановления. Среди других привлекательных факторов - выгодное соотношение уровня оплаты труда и квалификации (59%), масштаб рынка и процесс вступления в ЕС (55%), лидерство Украины в сельском хозяйстве (53%) и мощная оборонная промышленность (45%).

Наибольшими барьерами для участия бизнеса в восстановлении Украины предприниматели назвали нечеткую законодательную базу и условия проведения тендеров (60%), безопасность объектов восстановления (58%) и недостаток информации или прозрачности по проектам (51%).

Опрос проводился с 11 июня по 1 июля 2025 года совместно с Citi Украина. В исследовании приняли участие 122 генеральных директора и топ-менеджера компаний-членов палаты из различных отраслей экономики. При этом 72% респондентов — руководители компаний.