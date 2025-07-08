Общеевропейская прокуратура расследует растрату €4,3 млн фракцией Ле Пен в ЕП

Общеевропейская прокуратура начала расследование в отношении фракции Европарламента "Идентичность и Демократия" в связи с нецелевым расходованием €4,3 млн из фондов ЕС.

Общеевропейская прокуратура начала расследование в отношении фракции Европарламента "Идентичность и Демократия" в связи с нецелевым расходованием €4,3 млн из фондов ЕС.

Как передает Report, об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на представителя ведомства Тин Холлевот.

"Прокуратура начала расследование", - заявила она.

При этом Холлевот не привела деталей, сославшись на конфиденциальность.

Проверка по факту растраты началась после публикации в ряде европейских СМИ, которые сообщали о том, что депутаты "Идентичность и Демократия" в 2019-2024 годах заключали фиктивные контракты на обслуживание, проводили закупки с нарушением процедуры, а также выделяли средства на "непарламентскую деятельность" ряду правых политиков, ряду правых политиков, включая лидера фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.

Сама Ле Пен отвергла обвинения и охарактеризовала их как "политически мотивированные".

Предварительное расследование в отношении Марин Ле Пен и партии "Национальное объединение" было начато еще в 2023 году после запроса Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и финансированию политической деятельности.