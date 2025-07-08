Рамин Мамедов посетил две мечети в поселке Гала

15:41

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил мечети "Джума" и "Сулейман" в поселке Гала Хазарского района Баку.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

На встрече с религиозными деятелями Мамедов отметил, что модель государственно-религиозных отношений в стране способствует созданию атмосферы взаимного уважения и сотрудничества между представителями различных религиозных конфессий.

Он добавил, что защита национально-духовных ценностей, укрепление традиций толерантности и мультикультурализма являются одними из приоритетов государственной политики, указав на значимость развития религиозного образования.

Религиозные деятели подчеркнули важность совместной работы по просвещению молодежи и пропаганде религиозной терпимости, а также высказали предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности религиозных учреждений.