В Агдамском промпарке создадут предприятие по производству лифтов и эскалаторов

15:29

В Агдамском промышленном парке начнет работу предприятие по производству лифтов и эскалаторов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон

Статус резидента получило созданное на основе азербайджано-китайского капитала ООО Fujiai Azerbaijan. Предприятие разместится на участке площадью 1 гектар, а объем инвестиций в проект составит 3,7 млн манатов.

С использованием китайских технологий на первом этапе планируется производство до 1 200 лифтов в год. В дальнейшем компания намерена приступить к выпуску эскалаторов.

На сегодняшний день в Агдамском промышленном парке зарегистрированы 29 резидентов и 4 нерезидента, общий инвестиционный портфель которых составляет 270 млн манатов.