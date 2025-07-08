KOBİA организовало встречу с предпринимателями в Нефтчале

В Нефтчалинском районе состоялась очередная встреча с предпринимателями, организованная Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики при поддержке Исполнительной власти района.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, в мероприятии приняли участие около 100 предпринимателей, действующих в сферах сельского хозяйства, промышленности, рыболовства и хлопководства, а также представители профильных государственных структур.

Глава ИВ Нефтчалинского района Миргасан Сеидов и председатель Правления KOBİA Орхан Мамедов проинформировали участников о социально-экономическом потенциале региона и существующих инструментах государственной поддержки для эффективной реализации бизнес-проектов.

Отмечалось, что природные ресурсы, промышленный потенциал и аграрные возможности Нефтчалы создают благоприятные условия для организации производственной, перерабатывающей и экспортно-ориентированной деятельности.

Участникам сообщили, что в регионе имеются широкие возможности для организации производства с использованием возможностей Нефтчалинского промышленного квартала, о доступных льготах, современных технологиях, перспективах создания экспортных брендов в области рыболовства и морепродуктов и о потенциале переработки сельхозпродукции на месте для увеличения добавленной стоимости.

Особый акцент был сделан на важности информированности предпринимателей о механизмах государственной поддержки. В этой связи отмечалось, что для получения консультаций, координации и доступа к актуальной информации о новых возможностях они могут обращаться в региональные офисы "друзей МСБ" KOBİA.

В ходе встречи также были заслушаны предложения и замечания предпринимателей, в том числе по вопросам изменения назначения земель, расширения рыбного хозяйства и финансирования бизнес-проектов.