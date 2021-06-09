Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ

Нам предложили принять участие в генеральном планировании городского освещения для Шуши, очень важного для культуры Азербайджана города с множеством памятников

Интервью Report с Эриком Рондолой, генеральным директором и председателем правления компании Signify

– Г-н Рондола, в прошлом году во время Давосского форума у вас была встреча с Президентом Азербайджана, и достигнуты предварительные договоренности относительно деятельности вашей компании в Азербайджане. В феврале же глава государства принял вас в видеоформате. Было бы интересно узнать ваши впечатления от встреч и работы, которую вы проводите в Азербайджане.

– Мы встречались несколько раз сначала в Давосе, затем из-за пандемии встреча прошла онлайн, и я был у себя дома, а 25 мая мы встретились в Баку. Итак, встреч было несколько, а не одна. И они на меня произвели многогранное впечатление.

Во-первых, мы видим, как сильно Президент заботится об окружающей среде и энергосбережении. В то же время страна ставит перед собой большие цели по переходу к устойчивому развитию, что, на мой взгляд, чрезвычайно важно, потому что мир нуждается в большей устойчивости в целом, в более современных технологиях.

Я почувствовал готовность Президента Ильхама Алиева и его администрации использовать технологии сегодняшнего дня и технологии будущего, чтобы обеспечить Азербайджану больше устойчивости. Мы обсуждаем, решаем и делаем. И это также помогает двигаться быстрее, потому что сейчас мы реализуем проекты энергоэффективного освещения в Баку и других городах Азербайджана; куда мы поставили уже около 45 тысяч уличных светильников, из них в Баку установлено около 28–30 тысяч светильников, которые обеспечивают повышение энергоэффективности на 55%, что очень важно. Как вы можете себе представить, сокращение потребления энергии более чем наполовину – это очень серьезное достижение в борьбе с изменением климата.

– Как вы оцениваете бизнес и конкурентную среду в Азербайджане?

- Я думаю, что в Азербайджане есть много конкурентов, как и в большинстве стран. Мы видим компании из Китая, а также Турции. При выходе на рынок мы выделяемся с точки зрения технологических инноваций.

Signify занимает совершенно иную позицию по сравнению с многими другими компаниями, потому что мы верим в устойчивое развитие. Мы уверены, что можем развивать компанию не во вред, а на благо планеты. И это позиционирует Signify совершенно иначе, чем многие другие компании. Приведу несколько примеров.

Устойчивое развитие находится в центре нашей стратегии. Мы делаем многое, чтобы бороться с изменением климата посредством сокращения потребления электроэнергии или использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, у нас есть решения для обеспечения доступности продуктов питания. И здесь мы говорим о решениях для сельского хозяйства, которые помогают урожаю расти быстрее, в то же время, сокращая потребление воды.

Мы активно развиваем решения для экономики замкнутого цикла, предполагающую многократное повторное использование материалов. Мы можем несколько раз использовать сырье для наших светильников.

Мы также верим в безопасность, здоровье и благополучие. Все это – принципы устойчивого развития, которые выделяют нас в конкурентной среде. Позвольте привести пример. В ходе последнего визита в Баку вечером на бульваре мы протестировали 86 подключенных светодиодных энергоэффективных светильников. Система управления позволяет дополнительно снизить энергопотребление – с 55% при использовании только светодиодных светильников до 80%. Мы протестировали это решение, включая программное обеспечение, которое может увеличивать и уменьшать уровни освещенности светильников. Как известно, в 2 часа ночи не нужно выходить на 100%-ую освещенность. Итак, мы уже пилотируем проект «умного» освещения на небольшом участке в Баку, и будем рады сделать весь город «умным».

– Насколько привлекателен Азербайджан для потенциальных инвесторов?

– Прежде всего, важна привлекательность города. Я открыл для себя Баку в ходе визита в конце мая. Мы гуляли и видели Девичью башню, Старый город, Музей ковров, пропитываясь атмосферой этого красивого города. Для Баку типичен особый, немного желтоватый цвет построек. Освещение, которое мы установили на его улицах, имеет такой же оттенок. Мы измерили цветовую температуру этого тона – 2700 К, – и специально для Баку разработали светильники с такой цветовой температурой, мы называем ее Baku Champagne («Бакинское шампанское»). Она подчеркивает неповторимую атмосферу, которая делает город привлекательным для туристов и инвесторов.

Для нас важно работать в странах, а также инвестировать в страны, которые разделяют нашу приверженность устойчивому развитию. Там мы можем вести бизнес с партнерами, у которых схожие ценности. Я думаю, это очень важно для инвесторов и для компаний, потому что они получают добавленную стоимость. Это также создает благоприятную среду для компаний, которые предлагают технологичные решения для развития страны.

Кроме того, Азербайджан принимает на себя обязательства по устойчивому развитию, что для нас очень важно. Страна является участником Парижского соглашения, где среди обязательств есть сокращение выбросов CO 2 на 35% до 2030 года. Кроме того, Азербайджан присоединился к программе EС Climate Action в 2019 году. Для нас это имеет большое значение, потому что мы тоже имеем подобные обязательства. Ваше правительство также занимает активную позицию, сделать Азербайджан более устойчивым. Это облегчает переговоры, и мы можем расширять наш бизнес, помогая стране развиваться в правильном направлении. Мы занимаемся только освещением, но на нашем уровне вносим большой вклад в достижение этих целей.

– Планируете ли вы открыть в Баку представительство?

– Да, но точной даты у нас пока нет.

– Как известно, в результате 44-дневной войны Азербайджан спустя 28 лет освободил свои земли от армянской оккупации. По поручению Президента в освобожденных районах создаются «умные деревни» и «умные города». Может ли Signify внести свой вклад в этот процесс?

– Мы обсуждали с Президентом готовность продвигать «зеленые деревни», и здесь есть два аспекта: первый – необходимо придать этим территориям четкую идентичность, и мы можем сделать это с помощью фасадного освещения. Например, Кукольный театр, который находится на набережной, мы освещаем современными энергоэффективными решениями с системой управления и более 16 миллионами цветов в палитре. Подобное можно сделать с помощью архитектурного освещения в упомянутых вами деревнях. Мы можем придать им визуальную идентичность, которую они заслуживают. Это один из способов.

Другой способ – создание «зеленых деревень». Для этого мы используем солнечное освещение. Это для нас важно, потому что Азербайджан – очень солнечная страна. Если у вас есть 300 солнечных дней, вы можете использовать естественный свет для создания искусственного освещения в ночное время. У нас есть решения, объединяющие солнечную панель, батарею и источник света в одном устройстве, которое также можно подключить к электросети – это светильники SunStay.

«Зеленое» освещение – это хорошее решение для таких деревень, так как там нужно начинать все с нуля, создавать заново всю инфраструктуру. Делать это лучше с помощью правильных технологий и правильного планирования. Мы считаем, что важно использовать не только «умные», но и «зелёные» решения. Что касается последнего, я считаю, здесь это особенно важно, потому что в Азербайджане солнечно почти круглый год.

– Каковы преимущества и недостатки от внедрения этих «умных» систем, в том числе на освобожденных территориях?

– Попробуем понять, какой может быть деревня будущего. Уже сейчас у нас есть много примеров технологий завтрашнего дня в Азербайджане. В первую очередь, мы устанавливаем энергоэффективное и «умное» освещение. Экономия электроэнергии может достигать 80%. Почему так важно её экономить? Это хорошо не только для планеты, но и для такой страны, как Азербайджан. Если вы хотите развиваться, вам нужно больше энергии. Сэкономив на освещении, вы можете использовать эту энергию для развития экономики вместо того, чтобы производить новую, что очень дорого и имеет длительный срок окупаемости. Технологии, которые мы показали в Баку, обеспечивают экономию энергии 55% и 80%. Это очень много, так что я не вижу в этом никаких недостатков.

Перейдем к доступности продуктов питания. Деревня будущего будет использовать свет для выращивания сельскохозяйственных культур. Так, например, на томатах с помощью наших светодиодных решений можно увеличить урожайность на 30%, при этом овощи выращиваются в полностью контролируемом климате, без пестицидов, гербицидов и добавок. В то же время мы потребляем на 80%, то есть в 5 раз, меньше воды, чем при обычном производстве.

Мы можем пойти дальше и оборудовать вертикальные фермы. Я видел, что в Баку есть большие теплицы, но можно выращивать урожай и в городе, в помещениях без доступа естественного света (например, погребах). Вертикальное земледелие дает высокую урожайность с квадратного метра. Жители городов смогут покупать овощи, зелень, ягоды, выращенные локально. Таким образом, отпадает необходимость транспортировки, а значит, и большого количества выбросов CO 2 .

Мы предлагаем аналогичные решения для ферм – крупного рогатого скота, птицы или рыбы. Используя правильный и качественный свет, мы можем улучшить благополучие животных и повысить производительность хозяйств.

Город будущего – это город, в котором мы будем повторно использовать сырье. В чем проблема сегодня? Вы производите продукт, и когда его нужно заменить, вы отправляете его на свалку. Мы же разработали технологию 3D-печати светильников из переработанного пластика. Сырье можно использовать повторно до 4 раз, поэтому если срок службы обычного светильника составляет 10–15 лет, то у напечатанного на 3D-принтере – 60 лет. Таким образом, вам не нужно использовать новые ресурсы, вы повторно используете одни и те же материалы до 4 раз. В Азербайджане у нас уже есть подобный проект для местного ритейлера Bravo – мы оснастили 7 магазинов сети такими светильниками.

Я не вижу отрицательного воздействия, потому что это хорошо для планеты и для людей, это помогает улучшить условия, в которых мы живем. С помощью технологий вы можете улучшить условия труда, при этом вы также можете использовать технологии, более благоприятные для планеты.

Еще одна интересная тема – это молодежь. Молодые люди, окончившие университет, зачастую не хотят идти в сельское хозяйство, работать в поле и так далее. Но теперь эта сфера становится очень технологичной, привлекая все больше умных и амбициозных молодых людей, которые хотят сделать мир более устойчивым. Развитие сельского хозяйства очень важно, потому что, если мы будем производить продукты питания так же, как сегодня, мы не сможем решить продовольственный вопрос в 2050 году.

Резюмируя, я не вижу никаких недостатков в этих новых технологиях, так как они приносят прогресс компаниям, странам и всей планете.

– В каких сферах, кроме Сумгайыта и Шамахы, вы планируете реализовывать проекты?

– Есть много разных областей, где наши технологии могут внести свой вклад. На встрече с Президентом Ильхамом Алиевым мы договорились о расширении сотрудничества в области реализации проектов уличного освещения еще в шести городах – Гяндже, Мингячевире, Шеки, Габале, Ширване и Лянкяране.

Как вы знаете, сейчас мы реализуем масштабный проект по уличному освещению в Баку и уже установили светильники на 700 улицах, в результате чего потребление энергии снизилось на 55%. У нас также есть проекты по фасадному освещению в Баку.

Кроме того, нам предложили принять участие в генеральном планировании городского освещения для Шуши, очень важного для культуры Азербайджана города с множеством памятников. Мы понимаем, что страна готова инвестировать в эти территории, и мы готовы внести свой вклад в создание комфортной и здоровой городской среды с помощью наших экологически чистых, «умных» и энергоэффективных световых решений.

– Как вы оцениваете процесс декарбонизации в нашей стране? Какие наиболее важные шаги необходимо предпринять странам для предотвращения глобального потепления и загрязнения окружающей среды?

– Мы всего лишь небольшая компания в мировом масштабе, но, если мы заявляем об устойчивом развитии, то должны придерживаться этих принципов. Трудно договариваться со странами и компаниями по вопросу изменения климата и устойчивости, если вы сами не работаете в этом направлении, поэтому сначала мы достигли этой цели. Девять лет назад мы решили, что к 2020 году компания станет углеродно-нейтральной. В сентябре 2020 года Signify достигла полной углеродной нейтральности по всей цепочке производства по всему миру.

Но дело не только в углеродной нейтральности, 100% нашей электроэнергии сегодня вырабатывается из возобновляемых источников. Кроме того, мы участвуем в Соглашении о виртуальной покупке электроэнергии в Европе, а также в США, где мы помогаем людям создать новые производственные мощности в области возобновляемых источников энергии, взяв на себя обязательство покупать у них электроэнергию в долгосрочной перспективе. И этим соглашением о виртуальной покупке электроэнергии мы частично или полностью покрываем наше потребление, поэтому мы тоже инвестируем в возобновляемые источники энергии. Для нас также важно, чтобы компания заботилась о природе. В конце 2020 года компания Signify достигла нулевого уровня образования отходов для всех производственных площадок. Никаких отходов на свалку, 93% отходов уже переработано.

Кроме того, в 2020 году у нас был самый лучший показатель безопасности сотрудников. Что касается наших доходов, у нас была цель продать 2 миллиарда светодиодных ламп в период с 2015 по 2020 год, мы продали почти 3 миллиарда. В 2020 году мы получили 84% прибыли за счёт энергоэффективных продуктов, систем и сервисов, превысив целевой показатель на 4%. Мы перевыполнили большую часть своих обязательств в отношении устойчивого развития. И это только начало. Таким образом мы демонстрируем приверженность принципам устойчивого развития.

Мы разрабатываем решения и технологии с четким обязательством в отношении устойчивости, будь то подключенные системы, такие как в Баку, или решения на основе солнечной энергии.

Для решения продовольственного вопроса мы разработали освещение, которое помогает выращивать больше урожая более высокого качества. Чтобы бороться с проблемой свалок – 3D-печать и модульные конструкции, позволяющие извлекать компоненты и заменять их, чтобы продлить срок службы светильников.

Для здоровья и благополучия людей мы разработали UV-C решения (ультрафиолетовое освещение), и провели тесты в лабораториях, подтверждающие, что оно уничтожает COVID за считанные секунды. В наших офисах, например, такие светильники установлены на потолках.

Наши решения могут также повысить безопасность в городе. Исследования показывают, что они снижают количество несчастных случаев, а также общий уровень преступности. Это происходит потому, что такое освещение намного лучше для распознавания лиц системами мониторинга. Таким образом, речь идет не только об энергоэффективности, но и о множестве дополнительных выгод для города и его жителей. Мы разрабатываем технологии, которые могут помочь другим стать частью устойчивого мира.

– Азербайджан находится на пороге Четвертой промышленной революции. Это эпоха более современных и дешевых технологий. В этом смысле сможет ли Signify идти в ногу с 4-й промышленной революцией?

– Мы должны делать это, я думаю, у нас нет выбора. Эта революция подразумевает подключенность, передачу данных, а также робототехнику и искусственный интеллект. Мы работаем со всеми этими направлениями и находимся в авангарде Четвертой промышленной революции.

Наша платформа Interact, например, может собирать основанную на данных информацию о транспортных потоках, чтобы помочь муниципалитетам оптимизировать их, или уровнях загрязнения воздуха в разных районах города для правильного планирования инфраструктуры. В офисах мы можем помочь очистить рабочие столы и залы заседаний, помогая руководителям объектов внести изменения, которые улучшат использование офиса. Есть много разных примеров, когда мы используем инструменты следующей промышленной революции, чтобы помочь компаниям расти дальше.

Мы стараемся всегда быть в авангарде развития технологий. Вы знаете, мы тратим более 4% нашего оборота на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, я думаю, это больше по абсолютной величине, чем у наших конкурентов. Перед Signify стоит четкая цель инвестировать в технологии, вкладывать средства в инновации, чтобы идти в ногу со временем и с грядущими революциями.

– Согласно исследованиям, после 2050 года глобальные выбросы углерода могут еще больше увеличиться. Это означает, что в 2100 году средние температуры будут на 1,5 градуса выше. Какие технологии использует ваша компания для защиты окружающей среды и предотвращения глобального потепления?

– Мы работаем над этим через организацию, в создании которой мы также принимали участие, и которая называется «Клуб трех процентов». В нее входят 15 стран и 10 компаний, лоббирующих идею, что глобальная цель по повышению энергоэффективности должна быть доведена до 3% (вместо 1,3%). Я думаю, что сейчас это все больше и больше понимают. Если поставить цель по достижению 3%-ов и использовать энергоэффективные технологии на всех зданиях, всей инфраструктуре, то планета сможет достичь не только целей Парижского соглашения, но и углеродной нейтральности к 2050 году. Так что мы настроены оптимистично. 3% – это достижимо, и технологии для этого уже существуют. Поэтому я считаю, что необходимо больше инвестиций в обновление инфраструктуры.

Мы также разработали технологию под названием LiFi. Она позволяет передавать данные (как WiFi) посредством света. Представьте, вы кладете свой телефон на свет, и получаете доступ к Интернету. У этой технологии есть большое преимущество с точки зрения инфраструктуры – вам не нужно строить новую, поскольку инфраструктура света уже существует. Таким образом, вы используете меньше ресурсов планеты. К тому же, эта связь стабильна и отличается высокой скоростью (в 10-20 раз быстрее WiFi). При этом ваши данные надежно защищены от сторонних людей, так как для доступа к сети нужно находиться непосредственно в помещении, где установлены эти светильники. Многим нашим клиентам нравится эта технология, потому что она очень безопасна. Но LiFi и более экологичен, то есть использует только световой спектр, в отличие от использующего радиоволны WiFi.

В будущем автомобили без водителя могут управляться уличными фонарями, а LiFi будет сообщать им информацию о движении автомобиля. Эта технология доступна уже сегодня. Еще один пример – вы можете узнать, когда приедет следующий автобус, или зарезервировать место в следующем автобусе, просто поместив свой телефон под свет фонаря. С помощью этих технологий можно получить доступ ко многим вещам. Так что впереди еще долгий путь.

– Какой объем средств ваша компания планирует инвестировать в Азербайджан? Какие планы вы обсуждали с Президентом Азербайджана?

– У нас есть регулярные встречи, на которых мы обсуждаем множество различных тем, Президент хочет понять, насколько быстро мы продвигаемся. Мы рассматриваем различные проекты, такие как светодиодное уличное освещение, «умное» уличное освещение, сельское хозяйство. Мы говорим о различных технологиях, чтобы увидеть, что может быть интересно для страны.

В ходе нашей последней встречи с Президентом Ильхамом Алиевым мы договорились распространить опыт Баку на еще 6 городов, как я уже упоминал ранее. С таким прагматичным и технологичным подходом мы продвигаемся очень оперативно. Наша цель – сделать Азербайджан более устойчивым, сократив выбросы CO 2 за счет меньшего энергопотребления. И эта цель нам ясна. Поэтому нам видится важным участие Signify в развитии экономики страны.

Что касается объема наших инвестиций, я не могу их разглашать.