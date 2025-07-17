Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом Гурбангулы Бердымухамедова в АзербайджанПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией о мероприятиях, проведенных в Баку, Физули и Шуше в рамках визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в нашу страну.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией о мероприятиях, проведенных в Баку, Физули и Шуше в рамках визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в нашу страну.