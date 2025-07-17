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Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией о мероприятиях, проведенных в Баку, Физули и Шуше в рамках визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в нашу страну.
Внешняя политика
17 июля 2025 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией о мероприятиях, проведенных в Баку, Физули и Шуше в рамках визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в нашу страну.

Report представляет публикацию:

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Версия на азербайджанском языке ВидеоPrezident İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun səfəri ilə bağlı paylaşım edib

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