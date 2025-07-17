Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией о мероприятиях, проведенных в Баку, Физули и Шуше в рамках визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в нашу страну.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией о мероприятиях, проведенных в Баку, Физули и Шуше в рамках визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в нашу страну. Report представляет публикацию: Prezident İlham Əliyevin və Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun iştirakı ilə Bakı, Füzuli və Şuşada keçirilən tədbirlər pic.twitter.com/J2roge63rj — İlham Əliyev (@azpresident) July 17, 2025 Подпишитесь на наш Telegram канал