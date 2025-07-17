В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей"

В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей", принадлежащей ранее арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну.

В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей", принадлежащей ранее арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктуры.

"Министерство обратилось в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, допущенных ЗАО "Электрические сети Армении", – говорится в сообщении.

Тем самым ведомство запустило процедуру, позволяющую национализировать компанию. Ранее, 3 июля, парламент Армении принял для этого изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг".