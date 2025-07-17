О нас

В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей"

В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей" В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей", принадлежащей ранее арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну.
В регионе
17 июля 2025 г. 22:39
В Армении запустили процедуру национализации Электросетей

В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей", принадлежащей ранее арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктуры.

"Министерство обратилось в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, допущенных ЗАО "Электрические сети Армении", – говорится в сообщении.

Тем самым ведомство запустило процедуру, позволяющую национализировать компанию. Ранее, 3 июля, парламент Армении принял для этого изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
11 июля 2025 г. 11:00
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi