ВМС Йемена спасли российского моряка с сухогруза Eternity C в Красном море

Военно-морские силы Йемена спасли российского моряка с потопленного в Красном море сухогруза Eternity C.

Военно-морские силы Йемена спасли российского моряка с потопленного в Красном море сухогруза Eternity C.

Как передает Report, об этом сообщил "РИА Новости" со ссылкой на МИД правительства хуситов.

"Да, россиянин Алексей Галактионов был членом экипажа... Сейчас его состояние здоровья заметно улучшилось", - говорится в сообщении.

По данным Reuters, 10 членов экипажа Eternity C числились пропавшими без вести. Еще 10 моряков удалось спасти после атаки хуситов. Четыре человека погибли. Всего на судне находились 23 человека.

Сухогруз под флагом Либерии был атакован с помощью беспилотного катера и шести крылатых и баллистических ракет 7 июля. Через два дня судно затонуло. Ответственность за атаку взяло йеменское движение "Ансар Аллах".