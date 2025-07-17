Белый дом: Трамп позвонил Нетаньяху по поводу атаки на церковь в Газе

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху по поводу атаки на церковь в Газе.

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху по поводу атаки на церковь в Газе.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

По ее словам, Нетаньяху ответил Трампу, что удары были нанесены по ошибке. "Реакция президента на это событие не была позитивной", - подчеркнула Ливитт.

Отметим, что по данным Латинского патриархата Иерусалима, израильский удар по единственной католической церкви в Газе в четверг привел к гибели 3 человек.