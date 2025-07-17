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Белый дом: Трамп позвонил Нетаньяху по поводу атаки на церковь в Газе

Белый дом: Трамп позвонил Нетаньяху по поводу атаки на церковь в Газе Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху по поводу атаки на церковь в Газе.
Другие страны
17 июля 2025 г. 22:56
Белый дом: Трамп позвонил Нетаньяху по поводу атаки на церковь в Газе

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху по поводу атаки на церковь в Газе.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

По ее словам, Нетаньяху ответил Трампу, что удары были нанесены по ошибке. "Реакция президента на это событие не была позитивной", - подчеркнула Ливитт.

Отметим, что по данным Латинского патриархата Иерусалима, израильский удар по единственной католической церкви в Газе в четверг привел к гибели 3 человек.

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